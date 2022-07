Bologna, Ferguson guadagna terreno

BOLOGNA - Szymon Zurkowski davanti a tutti, poi nel caso in cui la Fiorentina decidesse di trattenerlo oppure se il centrocampista polacco scegliesse il ritorno a Empoli ecco che nei pensieri di Giovanni Sartori avrebbe conquistato uno spazio importante Lewis Ferguson, centrocampista scozzese dell’Aberdeen, classe ‘99, che nelle settimane passate era stato accostato al Lecce di Pantaleo Corvino. Nonostante la stima del nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna non è che possa o anche voglia aspettare Zurkowschi per una vita. E questo per due motivi. Il primo: attualmente è in ritiro con la Viola e prima di mollarlo Vincenzo Italiano vule vederlo da vicino almeno per una settimana. Il secondo: a Empoli è stato alla grande e alla luce del fatto che Fabrizio Corsi lo riaccoglierebbe a braccia aperte (anche se in un primo tempo non lo ha riscattato, avendo la possibilità di farlo a 4,5 milioni) Zurkowski là dove è stato bene tornerebbe volentieri. Morale: se entro tempi brevi Sartori e Daniele Pradè riusciranno a trovare la quadra in tutti i sensi, certo, potrà anche scapparci la fumata bianca, altrimenti il Bologna cambierà strada.

Il tuttocampista Ferguson

Ora, se si tratti di una strategia da parte di Sartori e di Marco Di Vaio per verificare fino in fondo cosa stia passando nella testa di Zurkowski non lo sappiamo. È vero che la Fiorentina lo cederebbe volentieri al Bologna (le due parti si sono sentite anche un paio di giorni fa) ma è altrettanto vero che il giovane centrocampista polacco deve dare la sua benedizione al trasferimento, certo è che il dt rossoblù ha deciso di stringere i tempi per questo scozzese di 22 anni che ha già messo insieme 132 partite e 27 gol nell’Aberdeen, tenendo anche presente come abbia 11 presenze nell’Under 21 e 4 nella Scozia dei grandi. Tra l’altro, oltre ad avere il gol addosso, Ferguson ha il carattere forte degli scozzesi ed è un centrocampista che sa farsi rispettare anche nella fase di non possesso palla. Può essere impiegato mediano, mezzala e anche centrale davanti alla difesa. Sartori ha già parlato con i dirigenti scozzesi, e tra la richiesta dell’Aberdeen e la sua proposta non c’è tanta differenza. Se il Bologna sta cercando di chiudere un centrocampista significa che ha già un’idea per la cessione di Mattias Svanberg, che attualmente piace al Napoli ma anche in Premier League. Il punto è che essendo lo svedese in scadenza tra 1 anno nessuno sta offrendo al Bologna i numeri che Sartori vorrebbe.