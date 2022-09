Bologna, oggi il nuovo allenatore: Thiago Motta in vantaggio su Ranieri

BOLOGNA - Roberto De Zerbi è ancora lì, il Bologna non lo ha mollato ma il tecnico che Joey Saputo vorrebbe al posto di Sinisa Mihajlovic sta continuando a voltare le spalle ai rossoblù, almeno a sentire lui, per motivi morali, nel senso che avrebbe accettato l’incarico se Sinisa si fosse dimesso e non nel caso di esonero. Di conseguenza Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno lavorato da martedì sulle altre due soluzioni, la prima legata a Claudio Ranieri e la seconda a Thiago Motta . L’italo-brasiliano appare in queste ore in sostanziale vantaggio. Anche se non si fanno sfuggire neanche un sussulto abbiamo la sensazione che i capi del Bologna abbiano già fatto la loro scelta e solo oggi la renderanno ufficiale. E ci siamo fatti questa idea soprattutto per un motivo: fin dal martedì, una volta rientrati a Bologna da Roma dopo aver incontrato Mihajlovic, sia l’amministratore delegato Fenucci che il responsabile dell’area tecnica Sartori hanno parlato di giovedì come il giorno della decisione definitiva , avendo dato l’incarico a Luca Vigiani e a Paolo Magnani di guidare gli allenamenti (appunto) di ieri e di oggi, se non addirittura di andare in panchina domenica nel derby del Dall’Ara contro la Fiorentina, circostanza che però non si verificherebbe se l’italo-brasiliano fosse subito disponibile.

Perché è una scelta complicata

Che uno degli allenatori in questione abbia chiesto al Bologna un giorno in più di tempo per poter riflettere se accettare o dire no? Oppure che lo stesso allenatore sia stato in parola con un’altra società fino a ieri sera e che di conseguenza da oggi possa sentirsi eventualmente liberato da questo impegno? Sono tutti interrogativi legittimi, nonostante che da Casteldebole stia emergendo solo questo concetto: non potendo sbagliare la scelta, prima di tutto vogliamo che sia condivisa, secondo è sacrosanto che vengano fatte tutte le valutazioni possibili e immaginabili, sapendo bene cosa accadrebbe se i risultati tardassero ancora ad arrivare. Certo, tra le valutazioni da fare c’è anche questa, e il Bologna eccome se la sta facendo: Ranieri, la soluzione a questo punto meno probabile, è una sicurezza, è un allenatore che ha vissuto anche anni di tempesta e non solo trionfali come quello di Leicester, dai quali è sempre uscito vittorioso e a braccia alzate per quelle che sono le sue infinite competenze e la sua grande esperienza, e Thiago Motta? Che sia un allenatore emergente e possa un giorno andare ad allenare una squadra da scudetto in Italia o in un altro Paese è il segreto di Pulcinella, ma avrebbe eventualmente le spalle larghe per sopportare tempi complicati e magari anche avvelenati per quello che è stato e quello che è successo in questo inizio di settimana? Questa è una domanda che il Bologna deve porsi e poco ma sicuro si sta ponendo in queste ore.

Alibi finiti per tutti

Guai a dimenticare un altro particolare estremamente significativo: con l’esonero di Mihajlovic sono stati azzerati tutti gli alibi, dal primo all’ultimo, ammesso che nel frattempo ci sia chi li ha alimentati e coltivati. Non hanno più alibi né la società né l’area tecnica, che per un motivo o per un altro non ha consegnato a Sinisa entro tempi più brevi almeno un paio dei rinforzi in più (ci riferiamo soprattutto a Nikola Moro e a Jhon Lucumì). E non hanno più alibi nemmeno i calciatori, che di sicuro fin qua hanno costruito prestazioni non positive sia come squadra che come singoli. Ora, non sappiamo se fosse Sinisa a far fatica a trasmettere ormai certi concetti e i suoi comandamenti oppure se fossero i calciatori a far fatica ad ascoltarli e soprattutto a seguirli e portarli dentro il campo, certo è che almeno in questo senso presto avremo una risposta.