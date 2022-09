Bologna, tre nodi stringono Saputo

BOLOGNA- Oggi Joey Saputo festeggia i sette anni dalla nomina di presidente del Bologna (acquistò il club un anno prima), oltre al suo cinquantottesimo compleanno. Ancora tanti, però, sono i nodi che il proprietario italo-canadese deve e dovrà sciogliere per garantire un Bologna forte e stabile (ciò che ha promesso all’arrivo). Se ne individuano tre. Due macro come il bilancio e il rifacimento dello stadio, e uno micro (o stagionale) che tocca il mercato di gennaio. Il primo è il più pesante e anche il più complesso da gestire. Il Bologna chiuderà il prossimo bilancio con un passivo piuttosto gravoso, circa 40 milioni di euro. Ancora tanti. Sul dato incidono alcuni fattori: l’emergenza covid, l’aumento dei costi, il calo dei biglietti, e ovviamente anche l’arrivo di un nuovo tecnico sulla panchina rossoblù. La voce più alta e che trascina il bilancio in giù è però un’altra: quella legata al costo del lavoro, che a oggi si aggira ancora attorno ai 65 milioni di euro complessivi (tra stipendi calciatori, dipendenti e altre spese). E tuttavia i singoli numeri non bastano a fotografare la situazione nella sua complessità, né del club né del contesto: la Serie A.

Contesto Se è vero che le perdite societarie continuano a essere alte, va comunque considerato che l’accostamento con altri club dello stesso campionato non è scevro da sorprese. Le prime sette del ranking italiano, per esempio, negli ultimi due anni hanno perso 1 miliardo e 400 mila euro. E un club come il Sassuolo ha perdite per 23 milioni a stagione. Club che, ad ogni modo, hanno sentito il profumo dell’Europa. L’investimento di Saputo in queste sette stagioni tocca sì i 230 milioni, ma è un investimento quasi obbligato se mettiamo nel conto anche il punto di partenza della sua storia in rossoblù: la Serie B e i 50 milioni di debiti. Allora, dopo sette anni, oggi, cosa è cambiato? Più la percezione che la sostanza. Vale dunque la pena distinguere un piano aziendale da uno sportivo. Perché se economicamente c’è ancora molto da fare, il Bologna dentro le istituzioni è visto e percepito come una società credibile, solida, compatta. Questo non basta a raggiungere i risultati sportivi, ma ha un suo valore. Il bilancio prossimo, quello del 2023/2024, ha già presupposti diversi, almeno nelle previsioni. Infatti molti contratti andranno in scadenza e il costo del lavoro, sono sicuri a Casteldebole, scenderà di parecchio. E quindi anche il passivo. Ma sul piano sportivo le cose faticano a decollare. A parte il decimo posto della stagione 18/19, il Bologna si è sempre attestato tra il 12esimo e il 16esimo posto e sempre sotto i cinquanta punti (media punti 43,5).

Stadio Un aspetto che introduce anche il secondo macro-punto: lo stadio. E’ dal nuovo Dall’Ara che Saputo spera di poter ottenere maggiori introiti, ma perché questo avvenga serviranno quattro anni ancora. L’iter è ormai avviato, a giugno 2023 partiranno i lavori per il temporaneo con la costruzione della Fico Arena. Affinché il nuovo Dall’Ara prenda corpo bisognerà però attendere ancora, la data all’orizzonte è il 2026. Anni in cui le difficoltà economiche dovranno essere gestite in altro modo. D’altra parte, rispetto al progetto originario, quello che comprendeva i Prati di Caprara (era il 2015), l’iter cominciato nel 2019 va considerato come un’altra storia. Che culmina con la partnership pubblico-privato (Palazzo d’Accursio investirà 30 milioni in un progetto che sfora i 100) e che sembra dare garanzie. Altra pazienza servirà, insomma. A gennaio, poi, ed ecco il terzo punto, Thiago Motta chiederà rinforzi. Il neo tecnico ha garantito che farà il massimo con gli elementi che ha in rosa.