Arnautovic si carica il Bologna: il precedente contro la Samp

BOLOGNA - Su per giù un anno fa, erano i primi di novembre e si giocava a Marassi, Marco Arnautovic fece l’extraterrestre, 1 gol e tante giocate da fenomeno, il Bologna vinse 2-1, facendo felice Sinisa Mihajlovic. Da allora a oggi è cambiato mezzo mondo, non ci sono più né Miha né Claudio Ranieri, al loro posto sono arrivati Thiago Motta e un paio di giorni fa Dejan Stankovic, compagni di squadra nell’Inter del Triplete, presente invece Arnautovic, al quale il Bologna si affida ancora una volta per uscire dal tunnel dentro il quale si è infilato. Stankovic ha parlato addirittura di finale da dover vincere, o quanto meno da non dover perdere, di contro Motta ha fatto di tutto per raffreddare un ambiente che si è fatto ancora più caldo dopo l’incontro molto teso di giovedì a Casteldebole tra i rappresentanti della curva, lo stesso tecnico, i dirigenti e i calciatori. Tanto è vero che Thiago Motta ha anche deciso di annullare il ritiro pre-partita e di ritrovarsi con la squadra questa mattina al centro tecnico per la rifinitura. Al di là di ciò e di questa scelta del tecnico rossoblù, se per la Sampdoria questa serata al Dall’Ara vale un pezzo di vita fate conto che il Bologna si trovi davanti a un bivio: nel caso in cui vincesse ecco che di colpo si metterebbe alle spalle tante ansie e paure, nel caso di un risultato negativo gli scenari si tingerebbero ancora di più di scuro, perché a quel punto la situazione di classifica diventerebbe preoccupante. Non dimenticando, tuttavia, come sarebbero state giocate solo 9 partite di campionato.

“Arnautovic lo abbiamo noi” «Meno male che Arnautovic lo abbiamo noi», il pensiero che consente al popolo rossoblù di vedere una luce nel futuro, e anche giovedi i tifosi della curva gli hanno fatto avvertire il loro infinito affetto, sapendo come Arna non sappia tradire. Tra l’altro va sottolineato che non lo ha fatto neanche a Torino contro la Juventus: è vero che non ha inciso e non ha costruito neanche una mezza insidia alla Juve, ma è altrettanto vero che ha dato tutto, ha lottato sulle prime e sulle seconde palle nel tentativo (risultato vano) di dare una scossa a una squadra che in realtà era impalpabile e incapace di mettere insieme tre passaggi di fila. Sì, stasera Arna dovrà caricarsi di questa ulteriore responsabilità, perché sul piano dell’atteggiamento e dello spirito guai se il Bologna non cancellasse la prestazione sconcertante contro la Juventus, e in questo senso poco ma sicuro una mano gliela darà Gary Medel, che preferirebbe giocare da difensore (lo ha anche ammesso pubblicamente) ma che per il bene della squadra darà ancora una volta la sua disponibilità a Thiago Motta per essere impiegato a centrocampo.