Il Bologna si aggrappa a Orsolini

BOLOGNA - Nelle zampe dell’ Orso , mancandogli tutti gli attaccanti e avendo (solo) Musa Barrow che da troppo tempo ormai sembra una pecorella che ha smarrito la giusta strada, ecco che il Bologna si affida ancora una volta al suo giocatore più estroso nel tentativo di non perdere di vista né il Torino né l’ Udinese che gli stanno davanti in classifica di un punto. Tenendo anche presente come il Toro lunedì prossimo sia impegnato contro la Cremonese , e cioè in una partita che almeno sulla carta si presenta di sicuro meno complicata di quella che dovrà affrontare sabato il Bologna a Marassi con la Sampdoria . Che non è che abbia fatto contro l’ Inter la prestazione della vita ed evidenziato la possibilità di svoltare come di contro sta evidenziando da qualche settimana a questa parte il Verona , avendoci messo tanto del suo anche la squadra di Simone Inzaghi in questa mancata vittoria, ma quanto meno ha portato a casa un punto importante e che fa soprattutto tanto morale. E che sabato prossimo, ecco la verità, dovrà obbligatoriamente vincere se vorrà continuare a vedere una luce in fondo al tunnel, non dimenticando anche quelle che sono le sue infinite difficoltà societarie.

Il coraggio di tifare sempre

Ora non sappiamo se Thiago Motta impiegherà Barrow da subito o se di nuovo lo farà partire dalla panchina, certo è che Riccardo Orsolini sabato a Genova sarà il calciatore del Bologna che più di tutti gli altri ha il gol a portata di... zampa (a oggi è a quota 5). E non solo, ha anche più coraggio degli altri di andare alla conclusione, di tentarla anche in situazioni complicate, a volte addirittura impossibili, sapendo di non abbattersi e di farsi scivolare addosso come acqua fresca anche gli eventuali fischi dei tifosi. Non a caso, se andate a riguardare quello che è successo domenica passata contro il Monza, l’Orso è stato il rossoblù che ha tirato di più in porta. E da tutte le posizioni, dal limite dell’area, da fuori, da dentro, di destro e anche con il suo piede forte, il sinistro. Gli è andata sempre male, questo è vero, come è vero che in un paio di occasioni avrebbe anche potuto calciare meglio, ma va anche detto come ci siano domeniche in cui un tiro anche sbilenco finisce in rete e domeniche in cui il pallone lo colpisci bene e va fuori. Come è stato domenica soprattutto nel secondo tempo, con una conclusione che è finita tra le braccia del portiere del Monza e due che sono finite di poco a lato.

Un orso a tutta fascia

Non è ancora solo delizia quello che sta garantendo l’Orso, ma è di sicuro meno croce di un tempo, perché anche nelle sue domeniche dispari almeno un grande lavoro in tutte e due le fasi del gioco finisce per assicurarlo. Magari non sarà molto qualitativo, ma come quantità eccome se può essere considerato ugualmente accettabile. E di ciò, delle sue tante rincorse è contento lo stesso Thiago Motta, che non deve più urlare, o vedendo il bicchiere mezzo vuoto deve urlare di meno rispetto a prima, per ricordargli che quando il suo dirimpettaio sale deve obbligatoriamente seguirlo, essendo ormai un esterno a tutta fascia e non solo un’ala. Tra l’altro va anche sottolineato come il fatto di aver portato al braccio in certi spezzoni di partita la fascia di capitano lo abbia responsabilizzato ancora di più. Da più di un mese Giovanni Sartori sta parlando con Michelangelo Minieri, l’agente di Orsolini, per rinnovare l’attuale contratto del calciatore in scadenza nel giugno del 2024. Sì, l’idea del Bologna è quella di allungarlo di 2 anni con opzione per il terzo, ma per il momento tra la richiesta economica dell’Orso e la proposta del club rossoblù continua a esserci una certa distanza.