Torino-Bologna 1-0, le pagelle dei rossoblù: Orsolini dà l'anima

Motta (all.) 4,5 Il Bologna di Torino è una copia sbiadita della squadra che aveva vinto quattro delle ultime cinque partite, regala un tempo al Toro e non può permetterselo.

Skorupski 6

Ingannato da Karamoh, finisce per guardare entrare in rete il pallone senza capire bene come e perché.

Posch 5

Sul gol è tra quelli che dorme maggiormente, passo indietro.

Lucumi 6

Nonostante la sconfitta, guida la difesa con personalità.

Sosa 4,5

Difesa in difficoltà, Sosa più in difficoltà di tutti anche in situazione dove basterebbe eseguire dei disimpegni facili facili.

Kyriakopoulos (33’ st) sv

Chiamato ad alzare i giri sulla fascia sinistra, in realtà soffre quando viene puntato dagli avversari.

Cambiaso 6

Il duello con Singo potrebbe anche riproporsi per diversi anni, lo affronta con tutto il suo repertorio fatto di corsa e intelligenza tattica.

Moro 4,5

Non entra nel vivo del gioco, patisce la pressione della trequarti granata.

Schouten 5,5

Le azioni passano da lui, ci prova a imbastire qualcosa di buono ma finisce per averne sempre almeno uno (almeno) alle calcagna.

Orsolini 6

Appare evidente anche in questa occasione che in assenza di altri sbocchi, debba essere lui a inventarsi qualcosa. Ci prova, non ci riesce, ma ci prova. Resta l’anima di un Bologna che dipende sempre di più dal suo piede sinistro.

Ferguson 5,5

Tra le linee non funziona come altre volte, nemmeno quando prova a scambiarsi di posizione ora con Soriano ora con altri.

Soriano 5

Ex di turno, parte dalla sinistra e finisce per perdersi alla ricerca di una mattonella giusta che non trova mai. Il salvataggio su Karamoh a inizio ripresa però vale come un gol segnato.

Zirkzee (12’ st) 6

Va lui a fare a sportellate con Schuurs, così Barrow può girare al largo per provare a rendersi più pericoloso.

Barrow 5,5

Finisce per farsi risucchiare dalla morsa granata, ogni duello anche solo abbozzato con Schuurs viene vinto dall’olandese del Toro. Meglio nella ripresa, è suo il primo tiro nello specchio della porta, quando il secondo tempo è iniziato già da un po.