Motta, il duro di Bologna 'smascherato' dalla figlia: "Ecco il vero Thiago"

Inedito

C’è il Thiago che gioca con la racchetta senza saperlo fare, quello che fa il balletto nella cucina di casa, quello della smorfia che non ti aspetti, e quello della videochiamata con la faccia simpatica. Troppo bello il campionario per essere relegato a un banale elenco. Il video, una storia pubblicata su Instagram a pochi giorni dalla festa del papà, è tutto quello che di Motta ancora non si è visto. Difficile, anzi impossibile credere possa essere un gesto preconfezionato, un atto preordinato. Di certo Thiago (che comunque non ha nessun social) lo avrà saputo. Benedetti social? Per una volta l’immagine del macho da panchina finisce in frantumi e si disperde nell’etere del web. In quel video di una manciata di secondi, in fondo, non c’è nulla di pazzesco: un padre che gioca con sua famiglia, la cosa più importante che ha. Ma per noi è un racconto inedito, che illumina Thiago sotto un’altra luce.

Gestione

Al tu preferisce il noi. Come quando ha ritirato il premio allenatore del mese: «Io lo ritiro, ma è del Bologna». Motta chiama tutti per nome: i giocatori, la dirigenza, lo staff. E quando serve cita pure i magazzinieri, quelli dell’ufficio comunicazione. Ha usato parole buone anche con i giornalisti («Rispetto molto il vostro lavoro»). La gestione dello spogliatoio di Thiago va perciò analizzata secondo sfumature più complesse. Sempre da Parigi arrivano disquisizioni filosofiche sul suo modo di tenere in mano lo spogliatoio. C’è chi parla addirittura di rivoluzione: nello sport più capitalistico del mondo, in cui se spendi molto devi far fruttare quel patrimonio, Thiago sceglie la meritocrazia. O ti alleni bene o stai in panchina. Applausi. Thiago lo ha fatto con Arnautovic. Ma a nessuno sarà sfuggito un dettaglio nell’ultima conferenza stampa: «Dominguez, quando rientrerà, dovrà lavorare molto per rientrare nell'undici titolare». Segno che il trattamento è lo stesso per tutti. Tutto il resto è gioia. Privata, of course.