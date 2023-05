Il Bologna riscatta Posch dall'Hoffenheim: è ufficiale

BOLOGNA - Da quando è arrivato al Bologna nel settembre 2022 Stefan Posch è diventato una vera e propria rivelazione della Serie A, trasformandosi in un grande e decisivo difensore goleador (in questa stagione 6 gol in 29 presenze). L'austriaco ha convinto tutti, società, Thiago Motta e tifosi, per questo il club rossoblù ha annunciato il riscatto a titolo definitivo dall'Hoffenheim.