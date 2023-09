Bologna, rinnovo Thiago Motta: incontro con Saputo entro 2 settimane

BOLOGNA - Prima il Napoli, poi vediamo, non è escluso che l’incontro possa esserci già la prossima settimana, ma alla luce del fatto che il Bologna giovedì giocherà a Monza, è probabile che slitti ancora di qualche giorno. Diciamo dopo la partita contro l’Empoli al Dall’Ara, tanto per intenderci, se non addirittura dopo la trasferta del sabato successivo a San Siro contro l’Inter, la sua Inter, tenendo presente che poi ci sarà la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Come potete capire non c’è fretta né da una parte né dall’altra, questo colloquio (o questa cena) tra Joey Saputo e Thiago Motta s’ha da fare eccome , ma per ora le priorità sono altre, certo anche per lo stesso Thiago, perché le partite che devono essere giocate vanno messe davanti a tutto. Soprattutto per un motivo: alla fine contano i risultati, che non sono aspetti di poco conto nel momento in cui si deve parlare di rinnovo del contratto, di un anno o due. Prendete ad esempio quello che ha ripetuto ieri l’allenatore rossoblù a precisa domanda sul nuovo contratto nel corso della presentazione di Bologna-Napoli. «Quando ci saranno novità lo saprete. Per il momento non voglio distrazioni, ora c’è il Napoli campione d’Italia, che arriva da una vittoria in Champions League in Portogallo non facile, di conseguenza ho la testa completamente rivolta alla partita, anche perché ci serve una grande prestazione per poter sperare di essere felici alla fine della partita e di fare felice la nostra gente».

Siamo già a buon punto

No, non sono frasi di comodo o di circostanza, Thiago le pensa veramente, credeteci, ora come ora non avrebbe neanche la testa per far sconfinare i suoi pensieri lontano dal campo, tanto è concentrato sugli impegni della propria squadra. Considerato anche che a oggi il tema legato al suo rinnovo è già stato portato un bel pezzo avanti. Sì, perché più di una volta in queste ultime settimane Thiago lo ha affrontato sia con l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci che con il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, che da una parte gli hanno confermato quella che è la ferma volontà della società di allungare questo rapporto e ai quali Thiago ha fatto sapere di essere disposto ad andare avanti, se ci saranno le necessarie e giuste condizioni. «È vero, stiamo dialogando», l’assicurazione dettata dall’allenatore del Bologna la sera in cui ha ricevuto a Firenze il premio intitolato a Nereo Rocco, e da quel momento avrebbe di nuovo scambiato quattro chiacchiere con Fenucci, deciso come d’altra parte (appunto) gli altri uomini del governo rossoblù a blindarlo, anche per mandare un segnale forte a quelle società che starebbero pensando a lui per il domani.

Le garanzie dal presidente

Siamo a buon punto, ecco la verità, ma come è giusto e legittimo che debba essere Thiago vuole anche parlare con il presidente Saputo, tenendo a sapere quale sia fino in fondo anche la sua posizione e al tempo stesso quelle che sono le sue intenzioni relative alla squadra per la prossima stagione. In poche parole, Thiago vuole garanzie per quanto riguarda il futuro, il che non significa che Saputo debba promettergli la luna, ci mancherebbe, ma è chiaro che dovrà dimostrargli che anche da parte della proprietà c’è la volontà di portare avanti il progetto cominciato in questo ultimo mercato. Del quale Motta è rimasto molto soddisfatto. Come è accaduto oggi ci sarà bisogno di un paio di cessioni per poter rientrare degli investimenti passati? Non sarà un problema, se lo fanno le grandi squadre può farlo anche il Bologna, l’importante è che chi va via venga sostituito, non fosse altro per mantenere quella competitività quotidiana che secondo Thiago è il primo comandamento da seguire per consentire alla sua squadra di poter continuare crescere.