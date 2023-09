Bologna, Motta soddisfatto e sottolinea: "Rigore Napoli inesistente"

Soddisfazione per Tiago Motta dopo il pareggio rimediato dal Bologna contro il Napoli : "Siamo sempre in partita, oggi contro una buonissima squadra non abbiamo preso gol. Non abbiamo sofferto perché oggi il Napoli ha avuto un'occasione da gol e un rigore inesistente . I ragazzi lavorano insieme. Vogliamo fare di più, ma c'è da dire che oggi avevamo di fronte la squadra che ha vinto il campionato. De Silvestri? è sempre un esempio, lavora molto bene. È un ragazzo sempre pronto, oggi è entrato in un momento delicato e si è mosso in maniera positiva".

Motta elogia il lavoro di squadra

"Per competere contro squadre come il Napoli dobbiamo fare molto bene, c'è bisogno di tutto. Oggi i ragazzi l'hanno dimostrato e mi hanno dato una grande soddisfazione. Voglio vincere sempre perché viviamo per il risultato, ma il piacere di lavorare me la danno queste situazioni positive".

Motta elogia Zirkzee

"Mi dispiace tantissimo per l'infortunio di Arnautovic, gli ho mandato un messaggio prima del derby. Per lui era il momento di andare via. Zirkzee è il simbolo della nostra squadra, devo aiutarlo per metterlo nelle condizioni migliori per fare gol. Il suo lavoro è stato eccezionale".