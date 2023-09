Bologna, quando il piacere è nel controllo

Favoritissimo il Napoli, ma ha vinto il Bologna. Ai punti. Aprendo verosimilmente la crisi di Garcia, mentre Motta se la gode. Con discrezione. Forse rimpiangendo il fatto di non aver osato dippiù, soprattutto da quando si trova uno Zirkzee che studia da campione: come controlla, come si muove, come spara, gli servirebbe un aiuto più concreto di quello che a volte riceve casualmente dagli esterni. Che si spiega. Il Bologna gioca per non prenderle e quando s’accorge che ha il porto d’armi è troppo tardi. Capisco Motta: il Napoli fa paura anche se è partito in sordina, meglio affrontarlo con prudenza. Esibendo quell’inganno che sta rendendo: un catenaccio signorile, una difesa mobile e dialogante per salvarsi la faccia. Ma un primo tempo così meglio studiarlo, in settimana, per evitare di buttare via buone occasioni. Adesso dicono che il Napoli ha dominato per 45’, e non è vero: il Bologna si è limitato a controllarlo, subendo solo nel finale un paio di tiri d i Kvaratskhelia e un quasi gol di Raspadori. Motta - applaudito - ha commesso solo un errore: non ha capito che nella ripresa sarebbe arrivato il bello.