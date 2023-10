Bologna, lesione muscolare per Kristiansen: i tempi di recupero

BOLOGNA - Tramite il proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noto che Victor Kristiansen , nella giornata di oggi "è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro": il danese si è sottoposto ad accertamenti a seguito di un risentimento accusato nel corso della partita con l’ Empoli . Niente Inter , dunque per Kristiansen , mentre l'allenatore Thiago Motta che deve fare i conti con un'assenza in più, visto che nella seduta odierna dei rossoblù, Lucumì e Posch hanno svolto terapie.

Lesione Kristiansen: quali sono i tempi di recupero?

La lesione del retto femorale sinistro di Kristiansen, a quanto si apprende dal comunicato diramato dal Bologna, ha "tempi di recupero di 3 settimane". Esclusa, quindi, la presenza del danese in occasione del prossimo impegno contro l'Inter (sabato al Meazza alle 15) e sicuramente anche Bologna-Frosinone. Poi ci sarà la sosta delle nazionali e quindi Kristiansen dovrebbe tornare arruolabile per la gara con il Sassuolo, in programma il 28 ottobre.