Thiago Motta prima dell'Inter: "Auguro il meglio a Arnautovic, anche se..."

Cosa ha detto Motta sul match di Coppa Italia con l'Inter?

Più che all'austriaco, Motta pensa all'Inter nel suo complesso, "è la finalista della Champions League e la candidata per lo scudetto", e ancor di più al suo Bologna: "Andremo a fare la nostra partita. Ho un gruppo che lavora molto bene e metterò tutti quelli che stanno bene in tutti i sensi, la squadra migliore a prescindere da chi abbia giocato o meno nell'ultima gara. Proveremo a portare la partita dalla nostra parte". D'altronde il recente passato racconta che Motta ritocca spesso il suo Bologna trovando protagonisti nuovi, da Ravaglia con la Roma a Fabbian in gol con il Torino: "Chi entra fa bene e non è fortuna. Credo nel valore di questi ragazzi e della rosa. Lavorano benissimo e quindi quando entrano fanno altrettanto bene, non è casualità. Fabbian sta giocando in una posizione in cui un giocatore sta facendo benissimo, ma quando entra può fare bene. Abbiamo due grandi portieri, ma non c'è nulla di casuale".

Quali sono le scelte di turn over di Motta?

Probabile quindi un turn over ragionato per Motta, che potrebbe cambiare una pedina per reparto rispetto all'undici iniziale schierato con la Roma, confermando però Zirkzee come punta. Non sono casuali neppure i complimenti che sono arrivati di recente a Motta e al Bologna da Josè Mourinho e Gian Piero Gasperini, due maestri di Motta: "Tutti i complimenti fanno piacere, soprattutto dalle persone importanti per me, con cui ho condiviso momenti molto importanti, allenatori che hanno fatto tantissimo e che continuano con energia e voglia ai massimi livelli con passione per il gioco del calcio". Motta cerca l'impresa a San Siro per proseguire anche in Coppa la strada per l'Europa e non solo in campionato, nonostante una formula della Coppa Italia non convinca: "Lo sappiamo tutti che questa formula non è attrattiva come in Francia o come in altri Paesi, ma è fatta così e non sarò io con la mia opinione a cambiarla. Quello che possiamo e dobbiamo provare a fare noi è entrare in campo domani e giocare, schierando la formazione migliore".