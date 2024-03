Bayern Monaco, svelate le cifre per la recompra di Zirkzee

Joshua Zirkzee è il giocatore rivelazione del campionato di Serie A. L'attaccante olandese ha già collezionato undici gol e sei assist in questa stagione, trascinando il Bologna di Thiago Motta in zona Champions League. Oltre a questo, il classe 2001 si è guadagnato anche la prima chiamata con la nazionale maggiore dei Paesi Bassi. Acquistato dal Bayern Monaco per poco più di otto milioni nel 2022, il club bavarese ha mantenuto il diritto di recompra.