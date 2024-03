Colomba: "Saputo ha dato stabilità al Bologna. Osvaldo? È fragile"

C’è un Bologna che vola e che rischia di insidiare addirittura il terzo posto in serie A, e una città che si gode tifo e passione coltivati da anni. A 'Gli Sportivi della Domenica' su Radio Cusano Campus Franco Colomba, ex allenatore dei felsinei, commenta il successo della squadra e ne svela alcune ragioni concrete: "Il Bologna ha passato decenni di oscurantismo, con saliscendi dalla A alla B, anche in serie C. Poi dopo le parentesi Gazzoni e Corioni, che sono stati presidenti importanti per far tentare la risalita del Bologna ad alto livello, e un periodo negativo, è arrivato Saputo che ha salvato la società dal fallimento, da grossi problemi gestionali, e si è dato un po’ di tempo per riuscire a risollevare la società e la squadra. Sono passati circa dieci anni e ha mantenuto quello che aveva detto all’inizio, grazie anche agli investimenti nello staff tecnico e dirigenziale, che ha portato le sue competenze a servizio di questa società. Con l’arrivo di Thiago Motta, un ragazzo intelligente e con carisma, con un passato da giocatore importante che lo fa rispettare da tutti e trasmette i valori che ha avuto in carriera, e con i giocatori nuovi che sono tecnici e con doti fisiche, il Bologna è una squadra che gioca bene a calcio. Bologna, Inter e Milan sono quelle che giocano meglio e combinano il giocare bene con i risultati, perché ci sono squadre che si presentano spumeggianti, garibaldine, e poi la classifica piange: invece queste squadre hanno belle qualità e fanno anche risultati. Il Bologna se lo merita, ha patito tanti anni".