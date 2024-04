Bologna, il valore della rosa è lievitato: tutti i gioielli plasmati da Motta

BOLOGNA - Un’autentica impennata, secondo quelli che sono i numeri riportati da TransferMarkt dall’1 settembre 2023 a oggi per quello che riguarda il valore della rosa del Bologna va sottolineato come sia aumentato addirittura del 37,5% , passando da 185,10 a 254,55 milioni. E questo è un dato estremamente importante che premia il grande lavoro che è stato fatto a Casteldebole nel corso di questi mesi dal presidente Joey Saputo in giù, l’ad Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Sartori e il ds Di Vaio, fino a Thiago Motta, il suo staff e tutti i calciatori. Dal primo all’ultimo, perché quando lo stesso Thiago assicura come il Bologna sia una meravigliosa famiglia allargata , con il calciatore che gioca meno che fa il tifo per quello che gioca di più, non esterna un luogo comune ma una verità assoluta, evidenziata anche dal campo. È chiaro che i meriti di ciascuno sono legati a quello che è il proprio lavoro. Ad esempio, gli uomini dell’area tecnica sono stati bravi a consegnare a Thiago Motta calciatori con buone potenzialit à tecniche può o meno ancora inespresse e del tutto affidabili dal punto di vista caratteriale che poi il tecnico rossoblù ha cresciuto e fatti diventare ottimi. Certo, anche per la loro capacità di apprendere e di tradurre dentro il campo i principi di gioco di Thiago , che non a caso più di una volta ha riconosciuto, «senza di loro non sarei nessuno».

Valutazioni delle rose, che numeri per il Bologna

Nella classifica di TransferMarkt il Bologna è al settimo posto, ma nella classifica generale del campionato è quarto, avendo superato Napoli, Roma e Atalanta. Se la leggete potrete accorgervi come il Frosinone abbia riportato da settembre a oggi i numeri più alti per quanto riguarda l’evoluzione della rosa ma in questo senso va rimarcato come il ds Angelozzi sia stato costretto a consegnare al proprio tecnico Di Francesco giovani calciatori con la formula del prestito secco o al massimo con il diritto di riscatto. La morale di ciò è la seguente: la bravura di Angelozzi per la scelta sul mercato e di Di Francesco per averli migliorati sul campo è un dato che nessuno può e deve mettere in discussione, il punto è che non sono calciatori di proprietà, e questo non è un particolare da poco. Caso mai va fatto un altro applauso a quel grande uomo di calcio che è da sempre Adriano Galliani (tenendo anche presente il giovane tecnico Raffaele Palladino): sì, perché il valore della rosa del Monza è cresciuto con il tempo del 45,1%, passando dai 90,48 milioni di settembre ai 131,30 mln di oggi. Una curiosità: Napoli e Roma avrebbero perso il 14,9%, la Lazio il 22,6, la Salernitana il 23,4. L’Inter? Il valore della rosa sarebbe cresciuto del 21,2% mentre quello del Milan sarebbe diminuito dello 0,4%.

Calciomercato, ecco tutti i gioielli del Bologna

Una volta detto che tutti i calciatori del Bologna sono lievitati (e non poco) dal punto di vista economico per quella che è la loro attuale quotazione (a parte Jesper Karlsson che è stato l’acquisto più costoso dell’estate e che fin qua ha giocato poco avendo dovuto convivere anche con tanti guai fisici), è lecito aggiungere come i rossoblù che assicureranno una plusvalenza estremamente importante (quando saranno messi sul mercato, attenzione) sono Joshua Zirkzee, Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini, Riccardo Calafiori, Jhon Lucumi, Stefan Posch e Sam Beukema.