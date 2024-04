Bologna, Morandi e l'incontro con Ferguson dopo l'operazione

In seguito alla lesione del legamento crociato accusata durante Bologna- Monza , Lewis Ferguson si è operato lo scorso 18 aprile: l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini, Direttore del Reparto di traumatologia dello sport degli Istituti Ortopedici Rizzoli.

Il post di Morandi con Ferguson sui social

Dopo essere stato sotto i ferri, nella struttura è andato a trovarlo anche Gianni Morandi, cantante e tifossissimo del Bologna, che ha pubblicato con il calciatore scozzese una foto sui social: "Sono andato a trovare Lewis Ferguson, calciatore della Nazionale Scozzese e Capitano del Bologna. Ha 24 anni, e’ stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso… Forza Capitano!"

Bologna, i numeri di Ferguson in stagione

Fino a prima del grave infortunio, Lewis Ferguson era stato uno dei leader del Bologna di Thiago Motta, ora al quarto posto e in piena lotta per una qualificazione alla prossima Champions League. Per lui trentatrè presenze tra campionato e Coppa Italia condite da sei gol e cinque assist