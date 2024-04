La pasta, la famiglia sull'oceano e le lezioni: tutti i segreti di Thiago Motta

BOLOGNA - Thiago Motta, 41 anni, è nato sotto il segno della Vergine, ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano. Con la Nazionale italiana è stato vicecampione d’Europa nel 2012. Come allenatore ha guidato in Italia prima il Genoa, nel 2019, poi lo Spezia dal luglio 2021 ottenendo la salvezza con una giornata di anticipo. A fine torneo lascia la squadra ligure per approdare il 12 settembre 2022 sulla panchina del Bologna subentrando all’esonerato Sinisa Mihajlovic. Termina il campionato al nono posto con 54 punti. Questa in corso è la sua seconda stagione alla guida della formazione rossoblù.

L’italo-brasiliano è sposato con Angela, e con lei ha formato una bella famiglia composta dalle sue tre figlie: Sophia, Larissa e Beatriz. Il sergente di ferro conosciuto dai giocatori a Casteldebole, una volta tornato in famiglia, diventa molto più dolce e affettuoso. Mentre lui vive e lavora ovviamente sotto le Due Torri di Bologna, la famiglia è rimasta invece a Cascais in Portogallo. Un luogo incantevole, a pochi metri dall’oceano, dove il nostro può rilassarsi e godere della bellezza della natura circostante. In Italia Thiago Motta può però consolarsi con la cucina non solo bolognese. Si racconta che sia ghiotto della pasta alla carbonara, che in verità è un piatto tipico romano... A Bologna ha recentemente tenuto una lezione in un incontro organizzato dall’Aiac all’Università, dove ha spiegato i suoi “segreti” del mestiere.