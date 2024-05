Baggio, vent'anni fa l'addio al calcio: il messaggio da brividi di Cremonini

Cremonini, post da brividi per Baggio

Il motivo lo ricorda proprio lui su Instagram citando la sua storica canzone: "Marmellata #25 oggi compie 19 anni. La canzone parla della felicità persa in un addio e del tempo che serve per ritrovarla. Dei periodi della vita che passano e che lasciano ricordi sugli scaffali del cuore. Chissà se Roberto, quella felicità che si nasconde come la marmellata, ha pensato un giorno, come me, “l’ho trovata”. Io gli auguro con tutto il cuore di sì".