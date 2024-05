Bologna, pullman scoperto per festeggiare la Champions: il programma, data e orario

BOLOGNA - La qualificazione alla prossima super Champions League vale quasi come uno scudetto per il Bologna , che ha intenzione di celebrare a dovere questo risultato, con uno speciale tour a bordo di un pullman scoperto proprio come hanno fatto di recente l' Inter dopo la conquista del Tricolore o il Real Madrid vincitore della sua ennesima Liga.

Bologna Champions Tour: il percorso

Il bus partirà mercoledì 22 maggio alle ore 19,30 dallo stadio Dall’Ara e porterà il Bologna nel cuore della città per festeggiare la qualificazione alla Champions League insieme a tutti i tifosi. 'Bologna Champions Tour', così è stato ribattezzato il percorso che abitualmente migliaia di sostenitori fanno per raggiungere lo stadio e che per l'occasione sarà fatto in senso inverso dalla squadra, con l'intenzione di abbracciare tutta la città al termine di questa storica stagione.

Palco per la festa a piazza Maggiore

Anche il luogo della partenza è simbolico: il tour prenderà infatti il via dal piazzale antistante la curva Bulgarelli, il cuore pulsante del tifo rossoblù, per raggiungere piazza Maggiore, dove il pullman si trasformerà di fatto in un palco sul quale i calciatori di Thiago Motta potranno festeggiare insieme al loro popolo. Nei prossimi giorni sarà reso noto il percorso dettagliato per dare modo a tutti di addobbare con i colori del cuore balconi, finestre e vetrine o di prendere posto sulla strada al passaggio della squadra, prima di confluire in piazza Maggiore.