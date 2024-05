Thiago Motta in lacrime in tv: la domanda di Quagliarella lo fa crollare

Un'annata semplicemente storica, è quella vissuta da Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Il tecnico italo-brasiliano ha guidato i rossoblù allo storico piazzamento Champions dopo 60 anni ma ora è giunto il momento dei saluti. "Voglio bene a ognuno di loro - ha dichiarato emozionato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa - Questo lavoro è la passione della mia vita, ho avuto il privilegio e la fortuna di avere persone fantastiche come loro e li ringrazio per queste due stagioni insieme". "Difficile lasciare il Bologna? Sì, ho spiegato internamente la mia decisione, i ragazzi mi hanno capito e rispettato come io ho sempre fatto con loro. Abbiamo finito un ciclo, adesso non sono più il loro allenatore ma sarò sempre un padre o un fratello maggiore".