L'altro exploit che fa onore al Bologna: ogni punto costa meno di un milione

La stagione del Bologna è stata strepitosa ed è culminata con la storica qualificazione alla Super Champions League. Ma c'è un altro aspetto da evidenziare perché rende ancora più importante l'exploit scaturito da una gestione oculata, al contrario di altre affidate a "chi crea debiti senza poterli ripagare e altera l’equa competizione", per citare le parole dell'amministratore delegato Claudio Fenucci, pronunciate durante l’audizione davanti alla Settima Commissione del Senato nell’ambito del progetto di riforma del calcio italiano. C'è, fresca di stampa, l'analisi di Calcio e Finanza del rapporto fra i soldi spesi per il monte ingaggi e i punti conquistati che colloca il Bologna in testa alla classifica delle prime dieci squadre del campionato. Il Torino è secondo, l'Atalanta è terza, ma soltanto al Bologna (costo della rosa 56,2 milioni di euro) ognuno dei 68 conquistati è costato meno di un milione, esattamente 830 mila euro. La voce costo della rosa contempla gli stipendi lordi, gli ammortamenti e le spese per i prestiti).