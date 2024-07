Calafiori, la fidanzata si sfoga sui social e smentisce: "Si spacciano per me"

Calafiori, la smentita della fidanzata: "Si spacciano per me"

"Ho deciso di chiarire che io e Riccardo non stiamo più insieme... Gli auguro il meglio all'Arsenal", si legge nel messaggio pubblicato su Tik Tok da un profilo che fa riferimento a Benedetta Boeme. La modella, però, non ha nessun profilo Tik Tok ed è presente solo su Instagram, come testimonia il suo account ufficiale "bboeme". Dunque, solo una fake news in un momento molto delicato. A chiarire il tutto è stata proprio la Boeme, attraverso le Instagram Stories: "Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere. Questo è il mio unico profilo social, io non ho mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali", ha sottolineato la modella. Di certo, tra Benedetta e Riccardo, qualcosa non va: i due, infatti, non si seguono più sul social gestito da Zuckerberg, con la ragazza che ha lasciato tra i "seguiti" soltanto la sorella del giocatore del Bologna, Rebecca Calafiori.