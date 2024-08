Calendario Bologna Champions: avversari, date, dove vedere in tv

Champions League, il cammino del Bologna nella prima fase

La data da segnare sul calendario per i tifosi rossoblù è il 2 ottobre: la squadra di Italiano giocherà ad Anfield Road contro il Liverpool alle 21. Anche per la terza giornata, trasferta in Inghilterra; Orsolini e compagni giocheranno al Villa Park contro l'Aston Villa il 22 ottobre alle 21. Il Bologna torna a giocare in casa il 5 novembre alle 21, quando ospiterà il Monaco. Per la quinta giornata è in programma la sfida casalinga contro il Lille, mercoledì 17 novembre alle 21. L'11 dicembre i rossoblù ripartiranno in trasferta, stavola in Portogallo contro il Benfica. Bologna che chiuderà la sua League Phase con le sfide contro il Borussia Dortmund in casa, martedì 21 gennaio alle 21, e contro lo Sporting in trasferta, mercoledì 29 gennaio alle 21.