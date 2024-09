“Il Bologna rinnova Ferguson, è tutto fatto”

Bologna-Ferguson, accordo raggiunto

La trattativa tra il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e Bill McMurdo, l'agente del centrocampista nato a Hamilton nel Regno Unito, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, era già ben instradata, ma all'inizio di questa settimana c'è stata l'accelerata che ha portato a raggiungere l'accordo per prolungare di altre due stagioni il vecchio contratto che scadeva nel giugno del 2027.

Ferguson, la gioia del padre

«Non vorrei entusiasmarmi troppo, però - ha raccontato Derek Ferguson, il papà di Lewis, raccontando del recupero fisico del figlio durante il podcast Let Me Be Frank - dentro di me sono entusiasta, e la prossima settimana andrò a Bologna a trovare Lewis per cinque o sei giorni. Insomma, la riabilitazione sta andando molto bene e gli hanno appena rinnovato il contratto: starà lì fino al 2029».

Ferguson si concentra sul recupero

Le conferme sul fatto che l'accordo sia stato raggiunto filtrano anche da Casteldebole, dove si augurano di rivedere in campo il prima possibile il capitano del Bologna. E forte di un nuovo rinnovo contrattuale, ormai fatto, Lewis potrà continuare a concentrarsi esclusivamente sul suo recupero dopo l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro di metà aprile. Ormai un mese fa il centrocampista di 25 anni, che sta proseguendo con grande costanza a lavorare mattina e pomeriggio all'Isokinetic, tornava a correre, anche con il pallone, in campo. Per un primo periodo Ferguson ha alternato un giorno di allenamento in campo ad uno esclusivamente in palestra, ma piano piano i carichi di lavoro che gli hanno programmato gli specialisti dell'Isokinetic stanno crescendo. Tra poco più di un mesetto, verso la seconda metà di ottobre, Lewis potrebbe tornare a lavorare con i suoi compagni, che gli sono stati vicini fin dai primi momenti post-infortunio.

Ferguson, il forte legame con il Bologna

Il legame con tutto l'ambiente rossoblù è forte. Ferguson è arrivato a Bologna il 12 luglio del 2022 e un anno dopo ha rinnovato, per la prima volta, il proprio contratto con il club rossoblù, che ora gli farà sottoscrivere un altro prolungamento. Lewis è un idolo per i tifosi: alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna a Joey Saputo, in diversi, fuori e dentro a Palazzo D'Accursio, gli hanno chiesto come stesse. La voglia di rivederlo a trascinare i suoi compagni di squadra è tantissima. Anche i dirigenti della società e Vincenzo Italiano lo aspettano: insieme hanno deciso di inserirlo nella lista per la Champions League, anche se a causa di questo infortunio Ferguson salterà le prime sfide europee. Dopo il lungo stop il giocatore dovrà pure ritrovare la miglior condizione di forma, ma la fiducia in lui e nelle sue qualità è tanta e il rinnovo di contratto che lo blinda, salvo di fronte ad offerte irrinunciabili, fino al giugno del 2029 ne è una dimostrazione.