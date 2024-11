Bologna, Beukema taglia un traguardo importante contro il Lecce: i dettagli

Sam Beukema , difensore olandese classe 1998 del Bologna , ha tagliato il traguardo personale delle 200 presenze in partite ufficiali con i club nell'ultimo match di Serie A contro il Lecce. Arivato in Italia nel luglio del 2023, dopo aver vestito le maglie di Go Haed Eagles e Az Alkmaar in Olanda, si è contraddistinto per le sue ottime prestazioni (e una rete a segno) nel Bologna di Thiago Motta che ha centrato il sogno della qualificazione in Champions League nella stagione 2023/24. Anche l'attuale allenatore rossoblù, Vincenzo Italiano , lo considera un punto fermo della difesa tanto che lo ha impegato in tutte le 13 partite di questa stagione tra campionato e coppe.

Le 200 volte di Beukema

Il cammino di Sam Beukema parte dall’Olanda, l’1 settembre 2017, tra le file del Go Ahead Eagles, club della sua città natale, con cui gioca 4 stagioni collezionando 73 presenze. Nel 2021 Beukema passa all’ AZ Alkmaar facendo il suo esordio in Eredivise, massimo campionato olandese, con cui colleziona 81 presenze tra tutte le competizioni trovando la via del gol per 6 volte. Il 3 Luglio 2023 Sam Beukema si trasferisce poi al Bologna FC. Il primo anno colleziona 30 presenze e 1 gol centrando una storica qualificazione in Champions League, a cui si sommano 3 gettoni in Coppa Italia. Nella stagione in corso Beukema sta collezionando anche le sue prime 3 presenze in UCL oltre alle 10 in campionato.