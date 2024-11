Bologna, ufficiale il rinnovo di Aebischer fino al 2027: il comunicato

Il Bologna blinda Michel Aebischer. Il club rossoblù ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista svizzero fino al 2027 (con opzione per un'altra stagione), che veste rossoblù dall'estate del 2022, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali. Al momento Aebischer si trova ai box, intento a recuperare dall'infortunio accusato in nazionale lo scorso 15 ottobre agli adduttori, e che non ha permesso di aiutare la squadra di Italiano in Serie A e Champions League.