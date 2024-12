Bologna senza Orsolini: in quattro possono sostituirlo

BOLOGNA - Riccardo Orsolini salterà di sicuro due partite di campionato , quella di sabato contro la Juventus e quella della domenica successiva contro la Fiorentina, e una di Champions League a Lisbona contro il Benfica. Poi tra due settimane sarà sottoposto a nuove risonanza magnetica e ecografia in base alle quali i sanitari del Bologna, Gianni Nanni e Giovanni Sisca, gli daranno il via libera per l’altra trasferta di Torino, quella contro i granata, oppure decideranno di posticipare di un’altra settimana, e quindi di un’altra partita, il suo ritorno. In quel caso il mancino sarebbe di nuovo a disposizione di Vincenzo Italiano per Bologna-Verona in programma al Dall’Ara il 30 dicembre. Ora, trattandosi di una lesione muscolare , va detto che in questo caso non si tratta di un problema né particolarmente seria né di entità lieve, ma visti i tempi e soprattutto l’importanza delle partite che l’Orso non potrà giocare, ecco che sul capo di Italiano e di tutto il Bologna è caduto un autentico tegolone . Primo perché guai a dimenticare che è il rossoblù che fino a questo momento ha segnato più gol di tutti gli altri, e secondo perchè quando è a posto sul piano fisico e mentale come lo era in questo ultimo periodo Orsolini è un calciatore che sposta e determina sul lato destro, avendo imparato anche a fare la fase di difesa.

Orsolini, la percezione del danno muscolare

La sensazione è che in un primo momento lo staff medico del Bologna ha sperato che il doloretto avvertito da Orsolini dopo aver calciato in porta e segnato contro il Monza fosse figlio di una vecchia cicatrice (il fatto era stato rimarcato anche Italiano alla fine della partita), ma così non è stato e, probabilmente al di là di quella che era la sua speranza, l’esterno rossoblù aveva capito da subito che sarebbe stato costretto a fermarsi ai box e a saltare appuntamenti fondamentali per il Bologna e ai quali lui stesso teneva molto, non esultando una volta segnata la rete del 2-0 e buttando via i guanti quando è arrivato nelle vicinanze della panchina. Da Casteldebole non sono uscite notizie ufficiali sul problema muscolare riportato da Orsolini nella serata di Coppa Italia. Con ogni probabilità il Bologna comunicherà oggi sul tema dopo che il calciatore sarà stato sottoposto a un’altra ecografia, ma ormai sembrano certe sia l’entità della lesione che i tempi di recupero. E’ chiaro che i sanitari faranno il possibile per anticiparli di una settimana e di conseguenza per ridarlo a Italiano per la trasferta contro il Torino, ma ciò accadrà solo se l’Orso non correrà rischi di ricadute.

Bologna, la lista Champions è corta

Quali sono le opzioni sulle quali potrà contare Italiano in attesa del ritorno in campo di Orsolini? E’ necessario separare i due scenari, perché un conto è la lista relativa alla Champions League e un altro è quella relativa al campionato. Partendo da quest’ultima gli esterni rossoblù sono Dan Ndoye, Samuel Iling-Junior, Jesper Karlsson e Benjamin Dominguez. Ebbene, questi ultimi due non sono inseriti nella lista europea, il che significa che per la trasferta di Lisbona contro il Benfica il tecnico rossobù avrà gli esterni contati, potendo avere solo Ndoye e Iling. Certo, in teoria potrebbe essere impiegato sui lati, sia su quello destro che su quello sinistro, anche Jens Odgaard ma in pratica Italiano ha ritagliato per l’attaccante danese uno spazio su misura alle spalle della prima punta. Casomai, in caso di necessità, una carta da giocare sarebbe quella di Tommaso Corazza, che fino ai 17 anni giocava proprio da esterno alto e che solo successivamente è stato abbassato sulla linea difensiva.