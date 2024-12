Gianni Morandi compie 80 anni: festa Champions con il suo Bologna a Lisbona

Tanti auguri Gianni Morandi! L'11 dicembre il cantante, conduttore, attore, e vero e proprio simbolo della cultura pop, ha spento 80 candeline. Un traguardo che ha deciso di festeggiare a Lisbona, per assistere alla partita di UEFA Champions League tra il Benfica e la sua squadra del cuore, il Bologna , di cui è stato presidente onorario dal 2010 al 2014, nonché autore dell'inno Le tue ali Bologna, insieme ai colleghi tifosi Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi. "Cosa faccio io l’11 dicembre? Vado a Lisbona. Anzi. Sto per partire. Vado a vedermi Benfica-Bologna in Champions League", ha dichiarato Morandi al Corriere della Sera che scrive: "Il tempo di urlare un «Forza Bologna», con sua replica – «Sempre!»".

Bologna, gli 80 anni di Gianni Morandi

La lunga carriera di Gianni Morandi è cominciata a Monghidoro, dove è nato nel 1944, durante le feste dell'Unità con un cachet di mille lire. L'artista, allora un bambino, la domenica faceva due esibizioni, una pomeridiana e l'altra serale. E da lì non ha mai smesso di cantare. Ha regalato al pubblico brani che non smettono di 'far rumore' nel presente: In ginocchio da te - che nel 2019 è stato scelto per accompagnare una delle principali scene del film sudcoreano Parasite, vincitore di quattro premi Oscar, tra cui miglior film - Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Non son degno di te, Andavo a cento all'ora, Scende la pioggia, Uno su mille, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Si può dare di più, Banane e lamponi e Grazie perché (solo per citarne alcuni).