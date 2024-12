Bologna, la mano e il coraggio di Italiano

La Fiorentina si è fermata davanti a Vincenzo Italiano , che oggi pagherà di tasca sua il premio-partita ai suoi giocatori. È volato in terra, disperandosi, quando Holm ha sbagliato il gol del 2-0 e poi ha fatto volare il cappellino in tribuna quando è rientrato nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi, saltellando, ridendo, abbracciando e strattonando chi capitava a tiro. Non stava nella pelle. Il Bologna e il suo allenatore volevano questa vittoria più di quanto si potesse immaginare, di sicuro più dei viola che sono rimasti sorpresi, anzi, frastornati, dal furore, dalla cattiveria agonistica e dal gioco dei loro avversari nel secondo tempo.

La partita è stata bella ed equilibrata per 45 minuti, poi ha girato dalla parte del Bologna e lì è rimasta. Un gol, un palo, una clamorosa palla-gol e altre quattro conclusioni pericolose della squadra di Italiano nella ripresa, per la Fiorentina solo il colpo di testa di Richardson. Questo è successo nel secondo tempo al Dall’Ara e questo basta e avanza per rendere merito alla vittoria del Bologna.

Italiano l’aveva preparata come la sua squadra l’ha giocata, con ordine, organizzazione, attenzione e...Castro. La strategia è apparsa nitida nella ripresa, quando l’ex allenatore della Fiorentina aveva pensato di riversare le migliori energie del Bologna. Se i viola, presi uno per uno, erano virtualmente superiori ai rossoblù, sul piano del collettivo hanno sofferto l’aggressività bolognese. E soprattutto hanno patito l’infuriare di Castro, un attaccante che ha la tigna di un mediano, la forza di un toro e la capacità tecnica di un trequartista per dare il via al gol, centrare un palo e mettere Holm davanti a De Gea con un fantastico tocco di esterno. Castro ha stravinto il duello a distanza con Kean, rimasto inchiodato fra Beukema e Lucumi. L’attacco del Bologna (Odgaard, Dominguez e Castro) è stato nettamente superiore all’attacco della Fiorentina che si è fermata, senza segnare, dopo otto vittorie consecutive. Il record del 59-60 è solo eguagliato.

Ai viola è mancata la forza, meglio ancora, la resistenza. Forse un quartetto così offensivo (Colpani, Gudmundsson, Beltran e Kean) fin dall’inizio è difficile da reggere per una sola coppia di mediani. Certo, la Fiorentina non ha un altro Bove che rendeva tutto più equilibrato, ma quell’assetto più che coraggioso è sembrato temerario. Il ritorno da titolare di Gudmundsson ha alzato ancora il livello tecnico, però non ha più di un tempo nelle gambe e ieri non ha trovato la collaborazione di Beltran che fisicamente continua a soffrire gli scontri con gli avversari (era sempre per terra). Quando l’allenatore tornerà al Viola Park, si troverà di fronte a una scelta: Beltran e Gudmundsson possono giocare insieme se alle spalle hanno tre centrocampisti, almeno questa è l’indicazione che arriva dalla sconfitta del Dall’Ara.

Un pensiero e un abbraccio vada a Raffaele Palladino, colpito dalla scomparsa di sua madre. Firenze, come ha sempre dimostrato in momenti del genere, gli sarà accanto.