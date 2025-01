Appuntamento da non perdere in edicola: il direttore Ivan Zazzaroni ha intervistato Vincenzo Italiano. A due giorni dalla sfida con la Roma il tecnico del Bologna scherza su Ranieri, torna (anche) sul post-Fiorentina per sottolineare la qualità dei suoi comportamenti e rafforza le parole con una frase indimenticabile di Maradona. L’intervista sarà pubblicata sul Corriere dello Sport di venerdì 10 gennaio.

