Quando l’Orso si fa aquila

Vincenzo Italiano è modesto, troppo, e dopo qualche critica - che non rinnego - voglio mettergli un sorriso grande così - avessi un’emoji! - su quel viso di bravo ragazzo soddisfatto dall’esito dell’appuntamento. L’aspettava il Monza, è vero, ultimissimo, ma è proprio con gli ultimi che il Bologna prendeva le fregature. Si presenta in tv, don Vincenzo, e comincia citando un record. Cu fu? Non mi risultano eventi clamorosi. E invece. Il Bologna dice 33 straordinari punti in 20 partite, un punto in più di quelli realizzati da Motta nello stesso momento del campionato. È vero che i rossoblù si sono allontanati per tanto tempo dalla storia ma gridare al record per questo mi sembra eccessivo. Anzi, io Motta neanche lo citerei perché oggi l’impresa vera è tutta di Italiano: il Bologna è andato in Champions, dindondan, lo hanno smontato - via Calafiori, via Zirkzee - eppure non ha mai giocato tanto bene. Peccato l’Europa. Martedì arriva il Borussia Dortmund e c’è il rischio di ricadere nel de profundis. O di ricordare con rabbia quell’approccio da diseredati al tavolo dei campioni. Potesse presentarsi adesso, al défilé d’Europa, sarebbe un impeccabile Bologna d’Armani.