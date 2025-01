Bologna, infortunio per Orsolini: le condizioni e i tempi di recupero

Brutte notizie per il Bologna: Orsolini ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. L'esterno del Bologna era uscito nel primo tempo della sfida contro il Borussia Dortmund per un infortunio. Al suo posto era entrato Samuel Iling-Junior che ha poi deciso la partita regalando la Bologna la prima vittoria in questa Champions League.