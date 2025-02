Calabria e l'addio al Milan: "Situazioni spiacevoli. Sulla lite con Conceicao..."

Calabria ha poi proseguito: " Non vedo l’ora di giocare contro il Milan , è una novità e io le novità le prendo in maniera positiva, sarà piacevole incontrare i miei ex compagni ma non per quell’ultima partita. De Silvestri lo conosco da una vita ha giocato tante partite anche più di me. Sono qui da una settimana mi sembra di essere qui da diversi mesi. Molti ragazzi li conoscevo già, ci sono tanti giovani ambiziosi, ho trovato un’ambiente che vuole l’Europa, gli ultimi anni li ho giocati in Champions League e voglio tornare a giocarci".

In conclusione, tra il ritorno in Nazionale e la lotta per l'Europa: "Voglio anche tornare in Nazionale. Ho scelto una piazza ideale per poter rilanciarmi e ripartire. La Nazionale è sempre un pensiero fisso. Europa? Siamo lì, nel giro di pochi punti tante squadre, quelle davanti viaggiano ad un ritmo importante, ci sono grandi squadre. Sono super abituato alla competizione interna, al Milan ci sono sempre stati più terzini, Conti, Dalot… venivano da grandi stagioni. È giusto così, è normale che ci sia come in ogni squadra che punta a far bene. Come mi ha detto il mister non sarà facile per me ma sono venuto qui per dimostrare il mio valore. È uno stimolo in più per tutti per far bene. Di allenamenti non ce ne sono stati tanti ma vedendo i ragazzi qualcuno avrà un grande futuro”.