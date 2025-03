Saputo non risparmia Motta e la Juve: "Non mi è piaciuto quello che hanno fatto"

Thiago Motta chiude la sua avventura alla Juventus appena dopo essere stato sorpassato in classifica dalla sua ex squadra, il Bologna. Due momenti opposti per le due parti che nella scorsa stagione avevano sorpreso il calcio italiano. Ora i rossoblù volano con Italiano, mentre la permanenza di Motta a Torino è già finita dopo la partenza di quest'estate che aveva scosso l'ambiente bolognese, su tutti Joey Saputo. Il presidente del Bologna è tornato a parlare di quell'addio ai micrfoni di Omni Television: “Non abbiamo sostituito noi Motta, è lui che ha deciso di partire. Ho fatto di tutto per tenerlo. La base era forte e volevo continuare con lui. Lui ha deciso di andare e noi siamo stati fortunati a trovare un allenatore come Vincenzo Italiano. Mi è dispiaciuto il modo, non ho apprezzato il comportamento sia della Juve sia di Thiago. Ma questa è la vita, noi andiamo avanti. Esonero alla Juventus? Non so cosa sia successo nello spogliatoio. Mi dispiace, è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a partire. Ci tiene veramente alla sqadra che allena. Ho conosciuto il suo staff, tutta brava gente. Poi quando prendi al responsabilità come la Juve e con i soldi che hanno speso per vincere, la pressione era lì".