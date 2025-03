Odgaard, ma che cosa hai sul collo? No, non è il morso di uno zombie: arriva la spiegazione

Il Bolona supera il Venezia in trasferta e mantiene il quarto posto in classifica. Una giornata di festa per la squadra di Italiano con un giallo che però ha scatenato la curiosità dei tifosi sui social. Durante la partita, infatti, sul collo di Jens Odgaard è apparso un evidente segno rosso: un cerchio molto grande che ha fatto discutere moltissimo. "Che cosa è quella cosa? Il morso di uno zombie?", il commento più gettonato. Per fortuna dei tifosi e, soprattutto, di Odgaard il motivo non è quello ma un altro: si tratta infatti di una terapia medica che il giocatore sta seguendo per un problema dermatologico. Assolutamente nulla dunque di preoccupante per il campione del Bologna, dunque. A confermare il tutto è stato lo stesso giocarore che sulla sua pagina Instagram ha scritto rispondendo al commento di un tifoso preoccupato per quello strano segno: "E' soltanto una medicina che sto utilizzando per il mio collo, nulla di serio", ha scritto accompagnando la frase con una emoticon sorridente. I zombie non c'entrano nulla, per fortuna.