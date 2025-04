Bologna-Napoli, Calabria out: l'esito degli esami. Castro in dubbio

Il Bologna si prepara a vivere un grande finale di stagione. La squadra di Vincenzo Italiano (attualmente quarta in classifica), è alla ricerca della seconda qualificazione consecutiva in Champions League, mentre in Coppa Italia ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione in finale, in virtù del 3-0 rifilato all'Empoli al Castellani. Nel corso della partita, però, Davide Calabria ha subito un infortunio, e dovrà stare lontano dai campi circa tre settimane.