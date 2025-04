Bologna, Italiano perde anche Skorupski e Ferguson: le loro condizioni

Il Bologna è costretto a fare i conti con nuove assenze dopo la sfida casalinga contro il Napoli . Il centrocampista Lewis Ferguson e il portiere Lukas Skorupski dovranno restare fermi per circa tre settimane , a causa di infortuni muscolari che si sono aggiunti alla già lunga lista di giocatori in infermeria.

Bologna, infortuni per Skorupski e Ferguson

Ferguson si è infortunato durante il riscaldamento, e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo retto femorale destro, mentre Skorupski, sostituito nel primo tempo contro il Napoli, ha riportato una lesione lieve all'adduttore destro. Con questi nuovi stop, il Bologna dovrà fare a meno di entrambi nei prossimi impegni importanti, tra cui le partite contro l'Atalanta, l'Inter e la semifinale di ritorno contro l'Empoli.

Bologna, l'infermeria si riempie

La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per il club rossoblù, anche in vista della trasferta di Udine, con la squadra che sta lottando per un posto in Champions League. Entrambi si aggiungono all'infortunio di Davide Calabria, fuori per una distorsione alla caviglia.