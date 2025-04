Bologna, Italiano: "Cambio di Orsolini? Si vede subito quando non è decisivo" e su Castro e Odgaard...

Il Bologna torna alla sconfitta. Dopo sette risultati utili consecutivi, i rossoblù perdono in casa dell'Atalanta per 2-0 , ritrovandosi al quinto posto in classifica . Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN : " Abbiamo iniziato la partita sottotono e ci siamo fatti sorprendere alla prima situazione. Poi, andare sotto di due gol con l’Atalanta non è semplice, perché subentra il timore di prestare il fianco e subirne altri".

Italiano: "Nessun problema con Orsolini

Una partenza razzo, quella dell'Atalanta. Italiano ha voluto precisarlo: "Dobbiamo dare loro i meriti. Non siamo riusciti a fermarli. Avremmo dovuto essere più attenti, ma non abbiamo sottovalutato niente e nessuno, ci aspettavamo una reazione da parte loro". Per tentare di riprendere la partita, l'allenatore del Bologna ha effettuato un triplo cambio all'intervallo: "Speravo di avere maggiore imprevedibilità con i cambi, con l'inserimento di giocatori come Cambiaghi". Tra i calciatori che sono usciti, anche Orsolini: "Si vede subito quando non è decisivo o concreto. Nel momento in cui arriva quel momento, è giusto provare altre carte. Non ci sono stati problemi, è intelligente e ha capito". In conclusione, un commento sulle condizioni di Castro e Odgaard: "Non stanno bene. Santiago soffre la brutta botta presa in nazionale. Abbiamo tanti giocatori a disposizione. Abbiamo cercato di non forzare alcuna situazione: perdere qualcuno mi darebbe fastidio".