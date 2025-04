Bologna, Italiano non ha dubbi: "Inter tra le squadre più forti del mondo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter , match valido per la 33esima giornata di Serie A, Vincenzo Italiano ha parlato degli obiettivi della squadra rossoblù: " Mi piacerebbe sentire treno per l'Europa, senza continuare a parlare sempre di Champions . L'obiettivo è l'Europa, poi vedremo quale coppa, se dovessimo fare la Champions bene, sarebbe un capolavoro".

Bologna, Italiano: "Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo"

"Domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo - ha proseguito l'allenatore in sala stampa - ha fatto prestazioni di altissimo livello contro il Bayern. Bisogna avere grandissima applicazione nei novanta minuti, loro possono sempre smascherare le mancanze degli avversari. Sanno giocare bassi e ripartire e sono una squadra completa in tutto e per tutto, ha talenti in tutti i reparti, grandissime doti dalla panchina. Speriamo che si sveglino un po' stanchi da tutte queste partite che stanno affrontando, ma sappiamo a cosa andiamo incontro".

Il punto sull'infermeria

Infine, il punto sull'infermeria: "Odgaard è in gestione, salta i primi due allenamenti ma poi quando entra negli ultimi allenamenti sta meglio, non lo abbiamo rischiato a Bergamo. Castro ha ancora fastidio al piede, nei prossimi giorni questo recupero sarà più veloce. Calabria e Ferguson ancora a parte ma si stanno avvicinando: Ferguson è più avanti, Calabria ha dolore alla caviglia. Skorupski si è allenato negli ultimi due giorni, ma dalla prossima settimana sarà a pieno regime".