La Cbs celebra il Bologna: "Una delle più belle storie nel calcio"

“Il Bologna è una delle più belle storie nel calcio”. Così la CBS celebra la cavalcata dei rossoblù di Vincenzo Italiano . Con un carosello di foto e di didascalie, l'emittente radiotelevisiva statunitense di New York ha sintetizzato i costanti progressi che il Bologna è stato in grado di far registrare.

Successi sul campo e mercato: la CBS esalta il Bologna

L'escalation di successi del Bologna è così sintetizzata: “Per cinquantacinque anni non ha mai concluso il campionato di Serie A tra le prime cinque in classifica. Ha chiuso al quinto posto nella stagione 2023/24 qualificandosi per la Champions League per la prima volta. Ha venduto Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee, Marko Arnautovic e Luis Binks per un totale di 101 milioni di dollari. Ha perso il suo manager, Thiago Motta, passato alla Juventus nell’estate del 2024. Ha ingaggiato il due volte finalista europeo Vincenzo Italiano”.

"Il Bologna continua a giocare un calcio eccellente e a fare notizia"

E si arriva alla stagione attuale: "Il Bologna ha speso solo 57,21 milioni di dollari nella campagna acquisti del 2024. Attualmente è quarto in Serie A. Ha perso solo due partite in tutto il 2025. Si è qualificato alla finale di Coppa Italia per la prima volta dal 1974”. Applausi per il Bologna: "Continua a giocare un calcio eccellente e a fare notizia per tutte queste ragioni", conclude la CBS attraverso i suoi canali social.