Fenucci: "Vogliamo prolungare il contratto di Italiano. Orsolini? E' un figlio di Bologna"

Fenucci: "Italiano ha migliorato i risultati dello scorso anno". E su Thiago Motta...

"Penso che Italiano abbia svolto un ottimo lavoro. Non era facile. Lui ci è riuscito con la qualità del lavoro: è entrato nella testa dei giocatori, andando a confermare, se non a migliorare i risultati dello scorso anno". Questo l'elogio di Fenucci, che ha parlato anche del precedente allenatore, Thiago Motta: "Un ottimo allenatore, da noi ha fatto un buon lavoro per risultati e gioco espresso. Al di là dei momenti del distacco, non posso che parlar bene di Thiago Motta allenatore. Mi spiace che alla Juve non abbia dimostrato quello che ha fatto a Bologna, ma non so darvi una spiegazione".

"Nessuno è incedibile"

Fenucci si è spostato a parlare dei calciatori: "Per spirito, per quello che riesce a trasferire a tutto l'ambiente, De Silvestri è il simbolo del Bologna". Poi, su Orsolini: "Cresciuto molto, come Ndoye, ora è uno dei migliori esterni a livello internazionale. Offerte per lui? Come ho già detto in passato, Orsolini è un figlio di Bologna. Quando abbiamo ricevuto richieste, abbiamo sempre detto che sarebbe rimasto e lui è rimasto volentieri. Nessuno è incedibile, ma del mercato credo se ne debba parlare quando sono i momenti giusti. Nel finale di campionato troppo spesso dai media i nostri giocatori vengono accostati ad altre squadre. Questo crea un po' di fastidio".