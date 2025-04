Bologna, Pedrola va ko: i tempi di recupero

Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Il Bologna dovrà fare a meno dell'attaccante spagnolo, Estanis Pedrola, per le prossime partite. Gli esami cui è stato sottoposto il giovane attaccante rossoblù, hanno infatti confermato "una lesione del bicipite femorale sinistro - si legge in una nota della società emiliana - con tempi di recupero di 3-4 settimane".