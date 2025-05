Scudetto Bologna 1964: la copia anastatica di Stadio in edicola

Il cammino del Bologna di Italiano verso la gloria

La squadra di Italiano è ancora in corsa per un posto in Champions League oltre alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico contro il Milan di Conceicao. Nelle ultime quattro giornate di campionato i rossoblu saranno impegnati contro Juve, Milan, Fiorentina e Genoa.