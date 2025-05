Coppa Italia, Zirkzee tifa gli ex compagni: "Forza Bologna"

Il Bologna ha un tifoso speciale per la finale di Coppa Italia : Joshua Zirkzee . L'attaccante olandese ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale ha mostrato il televisore acceso sulla partita degli ex compagni con la scritta "Forza Bologna".

Zirkzee non dimentica Bologna

Zirkzee, classe 2001, si è trasferito nella scorsa sessione estiva di calciomercato al Manchester United proprio dal Bologna. L'attaccante ha vestito la maglia rossoblù per due stagioni, arrivando nella stagione 2022/23. In totale con il Bologna ha collezionato 58 partite, segnando 14 gol e servendo nove assist. Un legame che non è terminato neanche adesso, con lui pronto a supportare fino alla fine i propri ex compagni affinché possano conquistare il titolo.