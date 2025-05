Cremonini, che festa per il Bologna: “La Coppa è per mio padre”

BOLOGNA - “Questo momento era per il mio babbo. Sono andato a 'dargli un bacio' al cimitero di San Lazzaro la sera prima che questi ragazzi la vincessero anche per lui. Viveva le partite con la mia stessa adrenalina e sofferenza". Così Cesare Cremonini, grandissimo tifoso del Bologna, nelle sue stories di Instagram esulta per la vittoria della Coppa Italia dei rossoblù di Vincenzo Italiano. Il cantante era ieri sera allo stadio Olimpico e nel dopo partita è sceso in campo a festeggiare con tutta la squadra, infatti posta anche una foto al fianco del capitano del team Lorenzo De Silvestri mentre bacia la Coppa. "Grazie ragazzi, grazie. Grazie Lorenzo De Silvestri”.