Triplete rossoblù: in edicola le copie storiche del Corriere dello Sport-Stadio

La Coppa Italia è del Bologna! Per celebrare questo nuovo traguardo nella lunga e prestigiosa storia del club abbiamo realizzato una straordinaria iniziativa dedicata ai tifosi, in particolare ai più giovani: facciamo rivivere le emozioni dei trionfi del passato con le copie anastatiche del 1970 e del 1974.



La prima, la storica edizione del 24 maggio 1974, che celebrava la spettacolare vittoria contro il Palermo in finale (anche quella volta a Roma), sarà disponibile esclusivamente mercoledì 21 maggio, insieme al Corriere dello Sport-Stadio in tutte le edicole di Bologna e provincia; la seconda, la copia anastatica del 1970, che racconta il primo trionfo in Coppa Italia del Bologna, sarà invece abbinata a Stadio solo sabato 24 maggio,



Due edizioni speciali che rappresentano due momenti fondamentali nella storia del club: un'iniziativa unica per rivivere le emozioni di quei leggendari successi. Non perdere questa grande occasione, prenota subito le copie storiche tuo edicolante di fiducia. In tutte le edicole di Bologna e provincia!