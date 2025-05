A Firenze torna Italiano, il figliol vincente

Il botta e risposta con Pradè dopo il match di andata

All’andata, la sua nuova squadra mise fine alla striscia-record di otto vittorie di fila di Palladino e Italiano, euforico dopo la vittoria, esultò come faceva a Firenze nei giorni dei successi più belli. Non è Ranieri, non è Ancelotti e non è Prandelli, non ha quello stesso stile british. È ruspante e cede volentieri alle emozioni. È Malesani, ecco, per restare a un ex viola. Se vince, non si tiene. Quella esultanza però non era andata a genio a Pradé che lo aveva attaccato anche sul piano personale. «Non ci è piaciuto il suo atteggiamento. Ce lo ricorderemo. Quello che ho visto mi ha fatto capire tanto dell’uomo...». Sono passati cinque mesi, quelle parole ora hanno poco senso. Sarebbe un bel gesto se Pradé e Italiano, prima della partita, si dessero la mano. Del resto, era stato proprio il diesse a portarlo a Firenze dopo la brusca e traumatica separazione con Gattuso. Non è buonismo (mai stati buoni in carriera, possono testimoniarlo in tanti...), è solo un modo, un tentativo, per rimettere le cose al loro posto. Può darsi che Italiano abbia esagerato con l’esultanza, di sicuro ha esagerato Pradé con le parole.