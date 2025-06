Sì al Bologna: è in arrivo Van Bommel

Ruben Van Bommel ha detto sì al Bologna, sarà questo ragazzo olandese del 2004 che gioca nell’Az Alkmaar a rilevare eventualmente Dan Ndoye in caso di una sua cessione. A questo punto molto, molto probabile, inutile nasconderlo, perché a meno di clamorosi intoppi, l’esterno svizzero finirà per lasciare Bologna, richiesto con decisione e grande impatto dal punto di vista economico da parte di un paio di squadre di Premier League, ma anche da Napoli e Juventus, disposte ad accontentare quelle che sono le pretese della società rossoblù. Che partono da una base di 40 milioni di euro, senza alcuna contropartita tecnica. Come abbiamo detto, Van Bommel ha già aperto ai responsabili dell’area tecnica del Bologna, che lo stanno seguendo addirittura da prima che sbarcasse all’Az, e in pratica ora come ora il figlio di Mark, ex centrocampista del Milan e della nazionale olandese, sta solo aspettando che si concretizzi la cessione di Ndoye affinché l’operazione che lo riguarda in prima persona possa finalmente decollare. «E’ vero, Ruben è cercato attualmente da mezza Europa, ma il fatto di non aver cambiato allenatore a differenza di tante altre società pone il Bologna almeno per il momento davanti a tutti», le dichiarazioni dettate mercoledì da Enzo Raiola, il procuratore di Van Bommel.

Il sì di Van Bommel, la mossa del Bologna

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno avuto mille attenzioni nei riguardi di Ruben Van Bommel in questi mesi, non dimenticando di come si stia parlando sempre di un giovane del 2004 sul quale sono ancora numerosi gli sguardi della sua stessa famiglia, a cominciare proprio dal padre Mark, il che non significa che l’affare possa ormai essere considerato ai titoli di coda, questo no, ma al tempo steso va anche sottolineato come i capi del Bologna siano molto fiduciosi sul buon esito della trattativa. Nonostante debbano ancora trovare l’intesa sul cartellino con l’Az Alkmaar, che per il responsabile dell’area tecnica rossoblù è diventata nel corso degli anni una bottega molto frequentata, certo, pur restando anche costosa dal punto di vista economico, e debba essere raggiunta anche la quadratura del cerchio per quanto riguarda l’ingaggio e i bonus. Quali sono le caratteristiche tecniche di Ruben? E’ un esterno diverso rispetto a Ndoye, non avendo il suo spunto nell’uno contro uno anche per quella che è la sua struttura fisica (è alto 192 centimetri), fate conto che su 5 volte almeno 3 entra dentro il campo e due arriva sul fondo per mettere il pallone in mezzo, poi ha grande qualità, talento e tanta corsa, il che gli consente di lavorare anche nella fase di difesa. E conoscendo Vincenzo Italiano, ciò non guasta.

Il mercato in uscita del Bologna

Ndoye può andarsene e Van Bommel prendere il suo posto, ed è intuibile vedendo come alcune società stiano arrivando molto forte su un altro paio di rossoblù (a oggi Sam Beukema e Jhon Lucumi) possano esserci altre operazioni del genere. Perché tu puoi anche avere l’idea di trattenere i tuoi gioielli, ma come fanno sapere da Casteldebole quando il gioco si fa duro e pesante diventa complicato restare al passo delle grandi e di conseguenza il rischio di dover cedere i tuoi gioielli è elevato. Così va il mondo e ne prendiamo atto, ma c’è anche il rovescio della medaglia: se poi vuoi continuare a vivere gioie come quella appena vissuta, non potendo pensare che ti vada sempre bene solo perché hai gente brava e competente, non devi fare reinvestimenti estremamente al ribasso come è accaduto nell’estate passata, altrimenti parli in un modo e ti comporti in un altro. Tanto per essere come sempre molto chiari e rendere l’idea fino in fondo il discorso è il seguente: se vendi per 50 milioni Riccardo Calafiori, devi rimetterne 25/30 milioni sul mercato per il difensore e non 8. E ancora: se vendi Joshua Zirkzee per 40 milioni, devi comprare Mateo Retegui a 25 e non un attaccante a 15, solo perché costa meno. I risultati poi eccome se si sono visti.