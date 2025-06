ll Bologna fa muro per Beukema. Il partente potrebbe essere Ndoye

BOLOGNA - Quello che «pagherà» per tutti in questo caso può anche godere e per certi versi è il più invidiato, perché quando altre società chiamano offrendoti la possibilità di lottare per vincere lo scudetto e un ingaggio doppio, se non tre volte più alto di quello che percepisci, inevitabilmente fai fatica a rispondere no. Il Bologna ha deciso , sacrificherà il suo tesoro più costoso per evitare di doverne perdere due: a oggi sarà Dan Ndoye il calciatore rossoblù con le maggiori probabilità di andarsene, corteggiato com’è addirittura dal gennaio scorso dal Napoli, a cominciare dal suo stesso allenatore Antonio Conte, ma anche da Juventus e alcuni club di Premier League. Nel corso del lungo vertice che si è svolto a Casteldebole nei giorni passati e al quale hanno preso parte l’amministratore delegato Claudio Fenucci , il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio , una volta ricevuto anche il via libera dal presidente Joey Saputo, il governo rossoblù è entrato in questo ordine di idee, rendendosi conto di come sarebbe stato pericoloso inviare al prossimo un segnale sbagliato, quello di lasciar partire anche Sam Beukema , con il rischio di mandare su tutte le furie Vincenzo Italiano , al quale è stato assicurato che il suo Bologna sarà rafforzato e non privato dei suoi gioielli. Perché un conto sarebbe cederne uno e un altro mollare anche un secondo, considerato che le parole devono essere seguite dai fatti, sempre, altrimenti chi non le rispetta e soprattutto non le mantiene finisce per perdere credibilità anche agli occhi della gente.

Beukema, il Bologna alza il muro

Certo, e questo vale anche per il difensore olandese, che più di una volta non ha nascosto il suo infinito amore nei confronti sia del Bologna che di Bologna, assicurando che sarebbe pronto anche a firmare un contratto a vita. E al di là dell’apertura che Beukema avrebbe dato in questi ultimi giorni al Napoli, proprio per i pensieri che via via ha messo in piazza Sartori e Di Vaio confidano che l’olandese capisca il motivo per il quale il Bologna ha alzato un muro alto per quanto riguarda la sua cessione, e lo stesso discorso varrà anche per Lewis Ferguson, Santiago Castro e Riccardo Orsolini. Poco ma sicuro gli uomini dell’area tecnica del Bologna hanno giù informato i procuratori in questione di quella che è la decisione della società, che è anche pronta a rivisitare sia i contratti che gli ingaggi di Beukema e Ferguson, tenendo presente come i loro numeri siano più datati nel tempo rispetto agli altri. Tra l’altro va anche sottolineato come Jhon Lucumi abbia una clausola rescissoria da 28 milioni di euro: ora come ora le società interessate al colombiano offrono cifre molto inferiori ma gli scenari con il tempo possono anche cambiare e per niente al mondo il Bologna vuole correre il rischio di dover salutare entrambi i suoi difensori centrali.

Bologna, occhi su Van Bommel

Se quella che per il momento sembra una cessione più che probabile si concretizzerà, il Bologna ha le idee chiare sul daffarsi. La prima alternativa di Ndoye è un olandese, Rubens Van Bommel, classe ‘2004, figlio di Mark ex centrocampista del Milan, con il quale da due anni stanno parlando sia Sartori che Di Vaio. Questo ragazzo olandese non ha il dribbling dello svizzero, non può averlo essendo più di 190 centimetri di altezza, ma ha qualità e talento e quando entra dentro il campo per andare alla conclusione sa farsi valere. Nel caso in cui avesse un’evoluzione la trattativa per lo scambio Sottil-Fabbian tra Bologna e Fiorentina, il viola diventerebbe il quarto esterno, altrimenti la società rossoblù acquisterà un altro calciatore in quel ruolo, con Benjamin Dominguez chiamato a fare il quinto uomo di fascia.